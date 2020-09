Mudilased marsivad Chill(i) Sügispäeval

Kogunemine on pool tundi varem ja marsitakse läbi Pikka tänava, keerates Kolmainu kiriku juurest kirikuparki, kus ootab juba laval Laikre perebänd. "Oodatud on kõik mudilased ja piiranguid pole mingisuguseid," rääkis marsi korraldaja Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte ja täpsustas, et oodatakse nii neid kes alles vankris, kui neid, kes ise jooksevad ringi. Kõik on teretulnud, peaasi et lapse on rõõmus, tore ja terve ning tahab ise ka osaleda.