Nädala kaja: septembri algus toob sagina

Kooli algus on kõigile tuntav, ka neile, kel lapsi pole või on nad juba ära koolitatud. 1. septembri hommikust annab märku tihenenud liiklus. Paljudes peredes ärgatakse märksa varem, kasvõi sellepärast, et hommikuse hambapesu järjekord on pikem. Paljudele lastele tähendas 1. september pooleaastast vahet selle korraga, mil viimati klassikaaslasi nähti, ja keegi ei tea, mis ees ootab, sest igapäevased teavitused näitavad, et maakonnas fikseeritakse keskmiselt üks koroonaviirusega nakatunu päevas ning naabermaakonnas möllab viirus päris hoolega.