GALERII ⟩ Kuldpulmalisi austati kirikuvõlvide all

50 aastat abielus olnud Erna ja Väino Kuhi tulid pühakotta käsikäes, naisel oli kaasas kaunis orhidee. Ta ütles tasakesi, et see on nagu pruudikimp. Nende abiellumispäev on meeles: see oleks nagu olnud eile, ehkki oli 50 aastat tagasi. "Aeg on läinud kiiresti," tunnistas Erna Kuhi.