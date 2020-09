Pajustis tuulutatakse jälle rahvariideid

Homme kell 16 toimub Pajustis Laureaatide tammikus sarja “Rahvariiete tuulutamine” kolmas üritus. Pajusti klubi juhataja Urmas Lindlo rääkis, et sellise pealkirja all korraldatakse ettevõtmist kolmandat aastat ning pühendutakse Vinni valla viiele kihelkonnale. Virumaa rahvarõivaste uurija Kersti Loite tutvustab kõikide praeguse Vinni valla piirkonda jäävate kihelkondade rahvariideid: Viru-Jaagupi, Väike-Maarja, Rakvere, Viru-Nigula ja Simuna rõivaid.

Lindlo avaldas lootust, et ka seekord toovad tegusad prouad kaasa enda tehtud rahvariided ja üle saab vaadata ühtlasi paar autentsete meesterõivaste komplekti. “Me ei ole üleeestilise aktsiooniga liitunud. See on oma piirkonna väikene üritus, mis paaril aastal oli vanavanemate päevaga seotud. Seekord sobis nädal varem paremini,” selgitas klubi juhataja.