10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rahvakunstimeistrite koondise “Uku” Rakvere osakond on tänavu toodangut andnud 52 900 rubla eest. Põhilise osa sellest summast on kokku kudunud kindameistrid. Kindaid on tehtud 6424 paari ja rahas teeb see välja 32 400 rubla. Kaalukas osa Rakvere osakonna toodangus on veel telgedel kootud tekstiilesemetel ja metallehistööl.