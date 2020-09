50 aastat tagasi

Tamsalu sovhoosis ei olnud paar päeva kuivatiga lood korras ja viljakoristuse tempo langes. Nüüd püütakse kaotatut tasa teha. Parim kombainer on L. Viidemann, kes on koristanud vilja 144 hektarilt ja kogunud 2701 tsentnerit teri. Sügiskülv on majandis lõpetamisjärgus. Küntud on 170 hektarit. Väljas ollakse pidevalt nelja traktoriga. Täna algab kartulivõtmine.