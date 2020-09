Eesti tarbijakrediit on Euroopa kalleim

Euroopa Keskpanga kogutavast statistikat nähtub, et Eesti pankade välja antavate tarbimislaenude intressid on Euroopas koos Läti omadega kõrgeimad. Juulis Eesti pankade väljastatud kuni aastaste laenude intressimäär oli keskmiselt 17,7 protsenti. Ühe- kuni viieaastaste laenude intress on 17,5 protsenti.