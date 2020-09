Taani peaminister mainis oma kõnes sõduritele, et nad teevad suure töö Euroopa kaitseks ära. "Ida poolt tuleb reaalne oht, olgu selleks siis sündmused Ukrainas, internetrollid või pidev õhuruumi rikkumine - see on tänane reaalsus. Teie kohalolek Eestis annab Venemaale selge signaali, et me oleme kõigeks valmis," lausus Frederiksen.