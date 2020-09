Piltuudis ⟩ Priksid tekitasid Pärdi muusikapäevadel hingehelina

"Nad on inspireerivad. Proovisin tekstides nende vaimsust säilitada. Me räägime samast asjast, side on üks," lausus Kongi.

Ta nentis, et teda on enim mõjutanud mõte Arvo Pärdilt: "Kõige tundlikum muusikainstrument on inimese hing, sellest järgmine inimese hääl. On vaja puhastada oma hinge, kuni ta helisema hakkab."