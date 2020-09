Galerii ⟩ Mädapeal korraldati laada asemel müügipäev

Mädapea mõisa perenaine Marika Vartla rääkis et lettidele pandi oma aia saadused - pojengid, floksid. Vartla sõnul on hea, kui müügipäeva külastab sadakond inimest.

Tagasihoidlikult müügipäevalt naases üleni särades Tiiu. Naine selgitas, et käis hiljuti mõisas floksilaadal ja jahtis spetsiaalselt sinist värvi lille. Ei olnud. Aga nüüdsel müügipäeval oli. Tiiu täpsustas, et lillasid ja roosasid flokse on küllaga, kuid sinised on haruldased. "Täiesti sinine, seda pole enne näinud," rõõmustas Tiiu kilekotis äsjast ostu piiludes.