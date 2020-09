Galerii ⟩ Romud mürgeldasid Mädapeal

Päevinäinud Ford Focuse kapoti all askeldas 2014. aastal autorallis E9 klassis Eesti meistriks tulnud Rainer Meus Tartust. "Kodutöö jäi tegemata," sõnas ta ja selgitas, et pistik on ära oksüdeerunud ja sestap ei taha mootor pöördeid üles võtta.