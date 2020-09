Pühapäev toob kohati üsna tugevat tuult

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Vihmasadu levib läänest itta. Hommikuks sadu lakkab ja pilved hõrenevad. Enne keskööd puhub lõuna- ja edela-, hiljem edela- ja läänetuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s, rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Lainekõrgus on 0,8-1,5 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 10-12 kraadi.