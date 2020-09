Esmaspäeval tuleb kuni 19 kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgmistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kusjuures rohkem on sajuhooge Lõuna-Eestis. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, öö hakul puhanguti kuni 14, Liivi lahe ümbruses 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Sooja on 8-14 kraadi.