TalTech Virumaa kolledž kutsub teaduse Jõhvi ja Kohtla-Järvele

Konverents toimub kutsete alusel Jõhvi Kontserdimajas ja kantakse üle kolledži Youtube ja Facebooki kanalites. Konverentsil uuritakse, milline on regionaalse kõrghariduse tulevik. Oma uurimustöid esitlevad kolledži tudengid, vilistlane ja õppejõud. Konverentsi avavad kolledži direktor Mare Roosileht ja tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Konverentsi lõpus fantaseerivad tulevikuteaduse ja kõrghariduse rolli teemal rektor Tiit Land, inseneriteaduskonna dekaan professor Fjodor Sergejev, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, Viru Keemia Grupi aseesimees Meelis Eldermann ja Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.

Kolmapäeval ja neljapäeval, 16. ja 17. septembril toob kolledž teaduse linna. Kohtla-Järve Virula väljakul on iga päev kell 15-18 üles seatud kolledži linnak. Mõlemal päeval viivad kolledži tudengid läbi teadusteatreid nii keemia, energeetika, mehaanika kui infotehnoloogia teemadel. Toimub teadusorienteerumine. 16. septembril on võimalus esmakordselt Ida-Virumaal näha TalTechi Iseautot ja logistikarobotit, kes pakub külalistele sünnipäevakooki. Kohal on TalTechi vanim tudeng Juulius Tipikas. 17. septembril lõpetab festivali kolledži robot Virko, kes kutsub kõiki flash mobile tantsima.