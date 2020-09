Lääne-Viru on jätkuvalt koroonanegatiivne

Harjumaale (11 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 12 haigusjuhust on ühel juhul tegemist Poolast sisse toodud juhtumiga, kahel juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 12.-13. september lisandunud haigusjuhtudest oli neljal juhul tegemist sisse toodud haigusega (Ungari, Itaalia, Moldova), neljal juhul oli tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega, kahel juhul oli tegemist võimaliku nakatumisega ühistranspordis. Eile lisandunud haigestunute hulgas oli Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpilane. Terviseamet on kooli nõustanud, haigestunu lähikontaktsed on suunaud eneseisolatsiooni.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17 (lisatud varasemat statistikast välja jäänud mängija), 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Gourmet Coffee koldega 22 ning muusika koldega seitse. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud kaheksa haigusjuhtu. Tallinna Männi lasteaia koldes on nakatunuid kokku kaheksa , neist neli last ja neli täiskasvanut.