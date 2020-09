50 aastat tagasi

Üle 30 protsendi Eesti NSV pindalast on kaetud metsadega. Nendel on vabariigi rahvamajanduses suur tähtsus. Metsad on tooraineks tselluloosi-, paberi- ja puidutööstusele ning ehitusmaterjalide tööstusele. Igal aastal töötatakse Eestis üles kuni kolm miljonit tihumeetrit puitu. Metsamajandites on loodud metsapunktid, kus töödeldakse puitu ja valmistatakse rahvatarbekaupu.