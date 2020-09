50 aastat tagasi

Tapalt Narvani, Võsult Tudu ja Venevereni teenindab maakaubandust ETKVL-i autobaasi Rakvere Autokolonn. Kohtla-Järve ja Narva kandi teenindamiseks on Jõhvis brigaad. Meie rajooni tarbeks on 106 masinat. Kokku on veoautosid 156 pluss 30 haagist. ETKVL-i Ehitusvalitsuse Rakvere töödejuhataja jaoskond on alustanud Näpile autokolonni uue baasi ehitamist.