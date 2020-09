Pilt kevadest: Rakvere haigla püstitas EMO ette mobiilse triaažikabineti. Kui on vaja, pannakse see püsti uuesti. FOTO: Vladislav Musakko

AS-i Rakvere Haigla juht Ain Suurkaev rääkis, et seadmete ja kaitsevahendite poolest on haigla valmis koroonaviiruse laiemaks levikuks, probleem on aga inimeste vähesuses.