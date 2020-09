Galerii ⟩ Rakvere komando saavutas kutsemeisterlikkuse võistlusel kolmanda koha

Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juht Jaak Janno, kes võistlusel oli väljas Rakvere komando eest, rääkis, et esimene ülesanne oli tulekahjuharjutus, mis algas varustuse selga panemisega. Pärast voolikutega hargnemist pidid päästjad sooritama suitsusukeldumise ja võimaliku kannatanu põlevast suitsu täis hoonest välja tooma. Janno selgitas, et tavaliselt kasutatakse suitsusukeldumisel termokaamerat, võistluse ajal aga oli see vajalik agregaat "katki läinud". Seega pidid päästjad majja sisenema pimesi, käsikaudu kobades, sest tegelikus elus on põlevas majas nähtavus null, mitte sadakond meetrit, nagu näidatakse mängufilmides.