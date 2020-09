Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Kullaaru aiandussovhoosist öeldi, et neil pole tänavune õunasaak eriti kiita. Suviõunu saadeti Kohtla-Järvele ja Tallinna nii kuue tonni ringis. Praegu võetakse hoolega puudelt sügisõunu. Õunapuid on 120 hektaril. Rohkem on sügis- ja talisorte. Maasikasaagi üle ei saa nuriseda: see oli kaheksa tonni. Punaseid ja musti sõstraid saadi kenasti – kaheksateist tonni.