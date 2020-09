Soome-Eesti Kaubanduskoja juhatuse liige Aki Kupiainen rääkis, et niisugune maakonnareis on neile juba kuues ning selle eesmärk on leida uusi põnevaid koostööpartnereid. “Meid ei huvita suured ja tuntud firmad, pigem on huvitav just see, kui keegi tuleb ja ütleb, et seal metsa veeres aetakse vinget asja,” ütles Kupiainen.