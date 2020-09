10 ja 50 aastat tagasi

Tänavune suvi, mis meie põllumeestele küll helde ei olnud, on metsaande jaganud ohtrasti. Kenasti on olnud maasikaid, mustikaid ja vaarikaid. Läinud laupäeval anti jõhvikakorjamine priiks. Ka nende saagi üle ei saa kurta. Kes suuremaid noose tahtis, see põrutas ikka Tudu kanti. Sealsetes soodes jätkus ruumi ja marju kõigile. Populaarsemad olid Sirtsi- ja Murakasoo. Soojad ja sombused ilmad on metsadesse rohkesti seeni toonud. Kellel tänavu seenekorjamise lusti on olnud, sel talvevarud juba käeski. Viimaseid ilusaid suveilmu (kalendrisuvi ei ole ju veel lõppenud) kasutavad õnge- ja spinningumehed. Alanud on igasügisene havineel. Hästi võtavad ahven ja suur särg. Kalad hakkavad talveks rasva varuma. Juba pool kuud kestab pardijaht. Alanud on ka metsseajaht. Mitte ühelgi aastaajal ei liigu metsades, puistutes, soodes-rabades nii palju inimesi kui praegu. Nii on see kahtlemata ka sellel laupäeval ja pühapäeval. Homme, kui loodus hakkab saama sügisest kuube, on metsatöötajate päev. Metsamehed kogunevad pidulikkudesse koosolekusaalidesse, et teha kokkuvõtteid, kavandada plaane, avaldada tunnustust parematele, osa saada sellest lugupidamisest, mida meie riik ja rahvas tunneb metsameeste vastu. Austagem siis metsas olles nende tööd ja vaeva.