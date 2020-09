Ööpäevaga lisandus maakonda kaks koroonahaiget

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 30 inimesel. Harjumaale laekus 16 uut positiivset testi tulemust, Lääne-Virumaale kaks ja Tartumaale üks. Ühel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Lääne-Virumaal on praegu kaheksa koroonahaiget, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi meie maakonnas. Kolmteist haiget on Eestis viibivad teiste riikide kodanikud, enamik on liitlasvägede sõdurid.

Ida-Virumaale lisandunud 30 uue juhtumi puhul on 18 juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega ja ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel.

Kokku on Ida regioonis neli aktiivset kollet. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 680 inimest, kellest on haigestunud 145.

Terviseamet paneb südamele: kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel.

Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.

Kindlasti võiksid ürituste osalejad oma telefoni paigaldada koroonaäpi HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.

Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi 22 inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kaks.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 433 COVID-19 haigusjuhtumit 420 inimesega.

20. septembri seisuga on tervenenud 2 377 inimest. Neist 1 817 inimese (76,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 560 inimese puhul (23,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 30,78.