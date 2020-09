Eesti Töötukassa Rakvere kontor on koht, kus töötud saavad abi. Lääne-Virumaal on praegu 2835 registreeritud töötu ja 177 ametikohta.

2020. aasta on majandust murendanud, loomulikult on kurjakuulutavaid kriisimärke ka tööturul. Töötukassa andmetel on 2020. aastal Lääne-Virumaal 2835 uut registreeritud töötut, nende juurest on lahkunud 2200 inimest: neist 1500 leidis uue töö, teised ei vajanud töötukassa abi. Nad suundusid pensionile või hakkasid otsima tööd omal käel.