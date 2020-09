Laupäeva hommikul teatasid Moonika lähedased politseile, et naine lahkus reede õhtul Kadrina vallast Kadapiku külast sõiduautoga Vohnja poole. Moonika lahkus musta värvi sõiduautoga Mercedes-Benz Vito Tourer, mille numbrimärk on 895 BNT. Praeguseks on auto üles leitud.