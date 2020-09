50 aastat tagasi

Pandivere kolhoosis on peaaegu kolmveerand kartulist koristatud. Riikliku müügiplaani katteks on viidud Kaarma Piiritustehasesse 130 tonni ning Rakvere Tärklise- ja Siirupikombinaadi Kadrina tsehhi 100 tonni kartuleid. Saak on mullusest kesisem – esmaspäevaks 212 tsentnerit hektarilt. Pühapäeval-esmaspäeval lõpetatakse kartulivõtmine kogu kolhoosis.