Kogu Eestist laekunud andmete võrdluses eristub teistest maakondadest selgelt Raplamaa, kus soed on teinud kümme rünnakut, mille tagajärjel on otsa leidnud 80 lammast ja üks veis. Haavata saanud lambaid on fikseeritud 15. Nuhtlusisendite tabamiseks on keskkonnaamet andnud sealsetele jahimeestele viis eriluba.