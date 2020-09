Lisandus 42 positiivset koroonatesti, Lääne-Virumaa jäi puutumata

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaal, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 16 inimesel. Esirinnas on ka Ida-Virumaa, kus laekus 11 uut positiivset testi tulemust.

Ida-Virumaal lisandunud 11 uue juhtumi puhul on kahel juhul tegemist nakatumisega hooldekodus (Jõhvi hooldekeskuse kliendid), neljal juhul toimus nakatumine koolis, ühel juhul on tegemist varasema nakatunu lähikontaktsega ja ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel.