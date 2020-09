Tapal algas liitlaste lahingugrupi integratsiooniõppus

Õppuse peakorraldaja major Lauri Teppo rääkis, et liitlaste lahingugrupp on püstitatud ülesanded täitnud hästi.

"Lahingutegevuse planeerimise protseduurid on neil väga kindlad, eriti hea meel on mul edusammude üle pioneeritegevuse ning tagalateenindustoetuse valdkondade ühildamisel Eesti brigaadiga,“ ütles Teppo.

Õppus toimub mitme nädala vältel ja on jaotatud erinevateks osadeks. Esmaspäeval alustati juhtimispunktide õppusega. Õppuse eesmärgiks on liitlasvägede integreerimine 1. jalaväebrigaadi operatsioonidesse lahingugrupi ülema ja staabi tasemel. Lisaks liitlasvägedele ja 1. jalaväebrigaadile, võtavad õppusest osa ka Kaitseväe Akadeemia ohvitserid, kes on läbimas keskastmekursust ning kadetid, kes õpivad põhikursusel.