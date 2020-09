GALERII ⟩ Avispeal tähistati vastupanuvõitluse päeva

Nõukogude repressioonide eest metsa põgenenud ja 18 aastat Siberi vangilaagrites veetnud Ruuben Lambur rääkis, et temalt on eakamadki inimesed küsinud, et mis see vastupanuliikumine oli. „Ja tõepoolest, kui tema arusaama järgi pioneerid läksid ilusti rätid kaelas kooli, Pärt kirjutas Staliniga kantaati, laulupeol hõisati hurraa – ja kõik oli nagu korras. Aga ometi käis verine võitlus,“ sõnas ta ja meenutas, et 1945. aasta kevadeks oli metsadesse varjunud üle 30 000 mehe ja naise ning nendest langes lahingus üle kümne tuhande.