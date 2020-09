Seal seisis, et tegu on Eesti Jalgpalli Liidu otsusega, mis on seotud Tallinna Kalevi ja koroonaviirusega. Kalevi duubelrivistus astus viimati pallimurule paar nädalat tagasi, kui 17. septembril kaotati võõrsil 0:1 liigatabeli liidrile Tartu Welcole.