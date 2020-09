Uhtnas tuleb kogupereüritusena "Kirju liblika sügis"

Rakvere valla spordi-ja tervisedenduse spetsialist Siiri Kohver rääkis, et orienteerumisrajal on 11 mehitatud punkti ja 16 mehitamata punkti. Mehitatud punktides ootavad orienteerujaid naiskodukaitsjad, politsei-ja piirivalveametnikud, päästeameti töötajad, maanteeameti esindajad, skaudid, Punane Risti liikmed, Rakvere vallavalitsuse töötajad ja MTÜ Seiklusmatkad eestvedajad.

"Ürituse eesmärgiks on veeta pere ja sõpradega päev vabas õhus liikudes ning omandada uusi oskusi ja teadmisi. Katsetada saab nii jõe ületamist kui lõkke tegemist. Rajale saab minna 2-5 liikmeline võistkond ning rada on jõukohane kõigile," rääkis Siiri Kohver, lisades, et seekord on eraldi arvestus sport-klassis ja pere-klassis).