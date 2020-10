Homme Virumaa Teatajas ⟩ Karude korvpallisats on nagu väike profitiim

Intervjueeritavaks on Karude asutaja ja mänedžer Raivo Tribuntsov, kes mainib muu hulgas, et riigi esiliiga meistrivõistlusteks korralikult komplekteeritud tiimi oodatakse lähiajal veelgi täiendust.

"Terve see Karude lugu on olnud kogu aeg nagu üles-alla sõit Ameerika mägedel, aga mul on hea meel, et meid favoriidiks peetakse. Ma ei saa seda konkurentidele pahaks panna," räägib Tribuntsov intervjuus maakonnalehele.