50 aastat tagasi

ETKVL-i Rakvere KIT-i klubi juurde on moodustamisel keskealiste kohvikklubi. Et üritus on esmakordne, ootame kõigi keskealiste aktiivset osavõttu. Kohvikklubi hakkab koos käima üks kord kuus, reedesel päeval. Mõelda on vaja nimi, arutada klubi tegevussuundi, kodukorda ja teisi probleeme. Tahaksime loodavas klubis näha liikmeid alates 25. eluaastast.