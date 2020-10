Osavad käed käed meisterdavad tõetruu vilditud skulptuuri

Kui esimesed tellimused tulema hakkasid, siis selgus, et üsna paljud loomaomanikud soovivad sel viisil jäädvustada mälestust oma lahkunud lemmikloomast. Inimene saab ise valida, millises poosis tema lemmikut kujutatakse ja millised on iseloomulikud detailid, näiteks kõrvade asend ja näoilme. “Sellel tööl on tagasiside ja mõte. Kui koerake on sinuga olnud 17 aastat ja sa oled temast ilma jäänud, siis miniatuurne kujuke lahkunud lemmikust lohutab leinavat omanikku,” lausub Eve, kelle hinge on jäänud nii mõnigi kliendi räägitud lugu.