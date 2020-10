Politsei pidas Rakveres kinni põgeneda püüdnud autojuhi

Eile pärastlõunal tegi politseipatrull Rakveres Laada tänaval liiklusjärelevalvet ja märkas sõiduauto Volkswagen juhti, kes kasutas juhtimise ajal nutitelefoni. Politseinikud otsustasid sõiduki peatada, et juhile selgitada mootorsõiduki juhtimise kõrvaltegevustega kaasnevaid ohte, kuid Volkswagenit juhtinud 19-aastane mees eiras peatumismärguannet ning põgenes, rikkudes mitmeid liiklusreegleid ja seades kaasliiklejaid ohtu. Kui mees mõistis, et tal ei õnnestu politsei eest ära sõita, jättis ta auto maha ning jooksis minema. Pärast tagaajamist leidsid politseinikud mehe tema korterist, pidasid ta kinni ja tuvastasid, et 19-aastasel mehel puudub vastava kategooria juhtimisõigus.

"Me oleme väga tänulikud tähelepanelikele ja abivalmitele kaaskodanikele, kuid palume, et inimesed hindaksid olukordi ning ei riskiks oma tervise ega varaga. Kõige hullem, mis taolise mittepeatumise juhtumi puhul juhtuda saab, on see, et politsei eest põgenemise käigus saavad kannatada kõrvalised inimesed. Politsei teeb enda poolt kõik, et sääraseid õnnetusi ennetada," märkis Tõevälja.