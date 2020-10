50 aastat tagasi

Sel sügisel saab Kuuba meie rajoonist 380 tonni toidukartulit. Suuremad hankijad on “Energia”, Haljala ja Väike-Maarja kolhoos ning Põdrangu sovhoos (igaüks müüb 50 tonni). Et kartulid pikal mereteel laiali ei pudeneks, pakitakse need Rapla Tarbijate Kooperatiivi Segatööstuskombinaadis valmistatud kastidesse.