Rakvere valiti maailma saja kestlikuma reisisihtkoha hulka

Rakvere esitas konkursile linnasüdames asuvate kortermajade energiasäästlikumaks muutmise programmi, mille tulemusena on lisaks kortermajade elanike kulude säästule saanud suur osa linnast uue väljanägemise ja muutunud ka külastajatele atraktiivsemaks. Rakvere abilinnapea Andres Jaadla sõnul on linnavalitsusel kestliku ja säästva turismi edendamiseks väga selged plaanid. "Kuulumine kestlike ja roheliste turismipiirkondade hulka annab tunnustuse linna visale tööle hetkel madalseisus oleva turismisektori taaselustamisel," lausus Jaadla ja lisas, et pikk tee on veel käia.