Tapa meeste peidetud varandused

Korra näinud Tapa mõisa kärner unes, et Sookaevu põhjas on rahapada ning just tema peab selle varanduse sealt välja võtma. Kärner rääkinud unes nähtust opmanile ja eks ühekorra mindudki siis kahekesi naljapärast õnne proovima. Mehed võtnud kaasa pika teiba ja torganud selle kaevu. Kaevus olnud hirmpalju muda, kuid lõpuks põrganud teiba ots millegi kõva vastu.