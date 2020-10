Tuleval nädalal alustab Lääne-Virumaalt ajateenistust üks neiu

Lääne-Virumaa noored lähevad ajateenistusse teisipäeval. Noorte teenistusse viimisel kasutab kaitseressursside amet ettevaatusabinõusid. Bussides on piisavalt ruumi, et kutsealused saaksid hajutatult istuda. Enne bussi sisenemist täidavad nad terviseankeedi ja nende kehatemperatuuri mõõdetakse. Kutsealused peavad bussides kandma maske ja saadaval on käte desinfitseerimise vahendid. Viiruse leviku olukorras on noortel võimalik kokkuleppel ametiga minna ka ise otse teenimiskohta.