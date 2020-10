Nädalavahetus tuleb vihmasajune

Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Õhtul jõuab merelt saartele tihedam sajuala. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtul pöördub tuul saartel ja mandri läänerannikul kagusse ning tugevneb iiliti 15 m/s. Sooja on 12-15 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 4-9 m/s ja laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Peamiselt on ilm sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 12-13 kraadi.