GALERII ⟩ Pärast veeuputust: üle mitme kuu avas uksed Aqvas asuv restoran

Kevadel toimunud veeuputus kahjustas sealset restorani nii rängalt, et see suleti remondiks. Peale neljakuist kinni olemist, avati täna õhtul restoran külalistele uuesti.

Gurmeeõhtusööke pakkunud Fiore restorani uus nimi on Parqali resto & grill. Nagu nimigi ütleb on menüüs söegrillil valmistatud hõrgutised. Samuti pakutakse taimetoitu. Uue menüü autor on senine peakokk Andres Lill.