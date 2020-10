Lääne-Virumaale ööpäevaga positiivseid teste ei lisandunud

Eestis on tehtud üle 233 000 esmase testi, nendest 3883 ehk 1,66 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet märgib, et olukord on muutumas tõsiseks, ning soovitab vältida reisimist ja veeta ka saabuv koolivaheaeg Eestis. Kui reisimist pole võimalik edasi lükata, siis tuleb arvestada kahenädalase isolatsioonikohustusega. Kahenädalase isolatsioonikohustuse alternatiivina võib teha kaks testi, ning kui tulemused on negatiivsed, jätkata tavapärast elu. Kui tööandja otsusel on vajalik teha edasilükkamatuid töid, siis on see võimalik pärast esmase testi negatiivse tulemuse teada saamist. Lapsed tohivad kooli minna pärast teise negatiivse testitulemuse saamist.