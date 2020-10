Meeli Veia, kes on Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse liige ning juhib Lääne-Virumaal kauni kodu liikumist rääkis, et esitati 14 objekti, millest ühte ei saanud paraku sel aastal arvestada, kuna hoovil toimusid kaevetööd. Ta lisas, et sama kodu võib uuesti järgmisel aastal esitada ning siis on võimalik kauneid ülesvõtteid teha.