10 ja 50 aastat tagasi

Igal inimesel on vajadus midagi luua, leida meelepärast tegevust. Selleks kõigeks pakub võimalusi Tapa Raudteelaste Klubi ja kutsub oma ringidesse neid, kel on natuke vaba aega ja tahtmist võimete rakendamiseks. Tegevust leidub kõigile. Sel aastal tähistame Tapa naiskoori “Leelet” 20. aastapäeva. Koor esines kontsertidega Riias, Vilniuses ja Kalinigradis. Ka uuel hooajal on plaanis selletaoline reis. Koori proovid algavad 19. oktoobril kell 20. Lähemail päevil hakkavad tööga pihta ka tarbekunstiringid (kudumine, õmblemine, tikkimine, heegeldamine jne.). Olgu märgitud, et möödunud aastal töötasid nad väga edukalt, nende tegevust hinnati paljude diplomite ja aukirjade vääriliseks nii Tallinnas, Riias kui ka Moskvas. Hästi läks ringide tööde näitus. Tarbekunstiringide töö algab novembris naisteklubi “Majak” õhtuga meie klubi ehitatavas kohvikus. Naisteklubi hakkame edaspidi korraldama sagedamini ja alati tassi tee või kohvi juures. Seal arutame kodundus-, tervishoiu- ja kasvatusküsimusi. Ka perekonnaõhtuid, mis on saanud populaarseks, hakkame edaspidi pidama klubi uues kohvikus. Mitmetes ringides on tegevus juba alanud, teistes jõutakse selleni lähemal ajal. Pakume tegevust näite-, tantsu-, estraadi-, kino-foto-, vokalistide, koori-, käsitöö-, kandlemängijate jt. ringides, niisamuti mitmetes ringides lastele ja vene keelt valdavatele tapalastele.