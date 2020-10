Koroonaviiruse tõttu on ära jäänud nii abielu sõlmimisi kui ka lahutusi

Rahvastikuminister Riina Solman lausus, et kuigi viimastel aastatel lahutataksegi järjest vähem abielusid, saab siiski öelda, et oma roll on olnud ka koroonakriisist tingitud eriolukorral. "Nimelt paistab, et eriolukorra tõttu edasilükatud perekonnasündmusel on väiksem tõenäosus üldse toimuda," rääkis ta. "Abielu puhul on see mõistetav, aga üllatav on, et ära jäi ka märkimisväärne arv lahutusi. Loodan, et sel aastal koroonakriisist häiritud pulmaplaanid saavad siiski teoks järgnevatel aastatel."