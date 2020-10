50 aastat tagasi

Kuhu küll Kunda portlandtsement pole rännanud! Seda on läinud Mali, Maroko, Brazzaville’i, Kongo, Gaana, Libeeria, Kuuba ja teiste riikide ehitustele. Käesoleval kuul täidetakse Jugoslaavia FSV, Tšehhoslovakkia SV, Poola ja Ungari RV, Saksa DV ja Ginea tellimusi. Käesoleva aasta eksportülesanne on 228 000 tonni. Suurim tarbija on Saksa DV. Tema tellimus oli 100 000 tonni.