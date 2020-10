Esku kabel on ausammas Sagadi parunile

Haljala koguduse õpetaja Urmas Karileet meenutas, et temalt küsiti - miks peaks võtma osa kabeli pühitsemise aastapäeva jumalateenistusest. "Ma mõtlesin veidi ja ütlesin, et Paul Alexander von Fock laskis selle kabeli ehitada Jumala auks ja esivanemate mälestuseks ning meie oleme siin, et paluda Jumalalt õnnistust ja mälestada esivanemaid, kes puhkavad siinsamas kabeli kõrval," kõneles Karileet.