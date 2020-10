Liigsest desinfitseerimisest on rohkem kahju kui kasu

Seal filmis on lõik, kus Tesla läks restorani. Parajasti oli koolerapuhang ja ta lasi iga noa ja kahvli pühkimiseks tuua eraldi salvräti. Ühel hetkel teadlane ütles, et inimesed on ikka kummalised, nad lähevad tänavale ja põletavad puid lootuses, et siis saavad kurjade vaimudega hästi läbi ja pääsevad koolerast, ning samas joovad saastunud vett ja ei oska puhtust hoida.