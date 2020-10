Asulaväravad mõjutasid sõidukiirust

"Pole kahtlust, et sõidukijuhid ei teaks, mis on suurim lubatud sõidukiirus asulas. Kahjuks joonistub kõikide kasutatud lahenduste puhul ilmekalt välja juhtide harjumus ületada lubatud sõidukiirust üle kümne kilomeetri tunnis," nentis maanteeameti liikluskorralduse ekspert Erik Vahemäe. "Isegi kui on rakendatud meetmeid keskkonna kujundamisel ning sõidukijuhil ei saaks olla enam vabandust, et ta ei märganud asula algust või on selle läbimine suuremal kiirusel isegi ebamugavamaks tehtud, siis sellest hoolimata kiiruse ületamisest ei loobuta."